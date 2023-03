× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel An Ostern feiern die Christen die Auferstehung Jesu Christi. Ein Fest, das für viele, viele auch dazu da ist, sich mit Geschenken zu beglücken – und bunte Eier zu suchen

Oh ja, ich will! Und zwar in dieses schäumende Bad eintauchen, entstanden aus einem goldigen, pinken Osterei von LUSH.

„Wir sind stolz, seit über 25 Jahren vegetarische Produkte herzustellen“, so das Team des Kosmetikherstellers online über sein breites Produktangebot, mit dem der Mensch gepflegt wird und Tiere geschont werden, denn das Unternehmen verzichtet auf Tierversuche.

„LUSH wurde mit der Vision gegründet, dass Kosmetikprodukte keine tierischen Fette oder deren Nebenprodukte enthalten müssen, um wirksam zu sein. Auch Tierversuche sind völlig unnötig und unethisch. 100 % unserer Produkte sind vegetarisch und 95 % vegan. Von der strikten Ablehnung von Tierversuchen bis hin zum ethischen Einkauf oder bei der Förderung sicherer Alternativen ist es ein zentraler und beständiger Teil des LUSH-Ethos, sicherzustellen, dass die Inhaltsstoffe, die wir kaufen, verantwortungsvoll und nachhaltig bezogen werden, sowie frei von Inhaltsstoffen, wie genetisch veränderten Organismen (GVO) und, wo möglich, frei von Pestiziden sind.“

Stichwort Ostern: An Ostern feiern die Christen die Auferstehung Jesu Christi. Ein Fest, das für viele, viele auch dazu da ist, sich mit Geschenken zu beglücken – und bunte Eier zu suchen. Bunte Symbole für die Auferstehung, erstmals im frühen 13. Jahrhundert erwähnt. Und bunte Eier gibt es auch bei LUSH. Und zwar zum Beispiel als Badebombe. Über LUSH: 1995 wurde das sich für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und queeres Leben einsetzende Kosmetikunternehmen in UK gegründet. Populär wurde unter anderem die „#gayisok“-Kampagne, die sich für die Rechte von LGBTIQ* einsetzte. Viele Produkte sind vegan, alle werden handgefertigt.