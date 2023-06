„Oh What a Night – die Frankie Valli Show“

Die legendäre Bar jeder Vernunft lädt den Sommer über wieder dazu ein, Evergreens zu genießen und womöglich auch für sich zu entdecken.

„The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore“, „Can’t Take My Eyes Off You“ oder auch „Bye Bye Baby (Baby Goodbye)“, Klassiker der Soul-Popmusik, die #mensch kennt und dann auch gerne mitwippt.