„Oldschool Trash“ und TV-Stern Bambi Mercury

Bambi Mercury (Bild oben) ist der Star der kommenden Samstagnacht, doch neben der TV-Größe sind auch noch andere Queers im SchwuZ am Start. Zum Beispiel Christopher Ferner, Ivo Bischoff, Kiki Sparklez sowie Gastgeberin Miss Ivanka T. und Dragqueen Jewels.

Eine Party in (neben dem Berghain) Berlins größtem queeren Szeneklub, einer Legende des Nachtlebens, dem SchwuZ in Neukölln. Seit Jahren wird hier gefeiert, was das Zeug hält – mit DJs, Dragqueens und jeder Menge queerer Energie. Musikalisch ist für alle was dabei: von Eurodance über Hip-Hop und Pop bis zu House, Elektro oder Disco – je nach Partyreihe. In dieser Nacht gibt es „90s Abriss“ sowie „00er Trash / Oldschool Trash“ und „FemmePop Icons“. Wie das so klingt, das kannst du am 19. April ab 23 Uhr rausfinden. Das Motto lautet übrigens SLUT. Oookay...