Oliver Kalkofe fragt: „Ist die Vernunft noch zu retten?“

× Erweitern Foto: Steffen Jänicke Oliver Kalkofe Schon als Kolumnist bei einer Fernsehzeitung in den 1990ern sorgte Oliver Kalkofe für Lacher, provozierte und brachte zum Nachdenken.

Expand Kalkofe Auch für die LGBTIQ*-Community setzt sich der Künstler ein

Der 1965 in Engelbostel Geborene ist bundesweit als Comedian, Kolumnist, Parodist und Synchronsprecher beliebt und bekannt. Im November ist er live zu erleben.

Oliver Kalkofe fragt sich, wie dieser Wahnsinn zur neuen Normalität werden konnte. Müssen wir von uns selbst erlöst werden oder reicht es, die Blöden rechts liegen zu lassen? „Wenn wir nicht aufpassen, werden wir mehr und mehr zu einem Volk der frustrierten Wutbürger, weil die Menschen einfach nur noch genervt sind, aus welchem Grund auch immer“, so Oliver Kalkofe, der am 12.11. ab 20 Uhr im Tipi am Kanzleramt sein neues Buch „Sieg der Blödigkeit. Ist die Vernunft noch zu retten?“ präsentiert. Dieses Buch ist eine bitterböse Abrechnung und zugleich ein hoffnungsvoller Weckruf an die schweigende Mehrheit. Ein Weckruf an all jene, die vielleicht nicht fließend gendern oder woke sind, aber auch nicht mehr mit anschauen wollen, wie rechte Hetzer und geschmacklose Nachuntentreter weiter das Wort führen. www.tipi-am-kanzleramt.de

