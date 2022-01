Fast ausverkauft: Róisín Murphy

× Erweitern Róisín Murphy

Róisín Murphy

Die von der LGBTIQ*-Community geliebte Sängerin kommt ab April für ein paar Konzerte nach Deutschland. Die Avantgardistin wird sicherlich auch in Deutschland mit Show, Stimme und Musik für glückliche Fans sorgen.

Angekündigt sind folgende Konzerte in Deutschland: 27. April Stuttgart, 28. April München, 14. Mai Hamburg, 16. Mai Berlin und 18. Mai Köln. Róisín Murphy bespielt auf ihrer 2022er-Tour die kleinen, aber feinen Locations wie die C-Halle in Berlin oder den Gruenspan in Hamburg – und wird dort ihre große Kunst aufs Beste entfalten können. Es gibt nur noch ganz wenige Karten, die Tour ist fast ausverkauft!

Über die Künstlerin: Sie ist kein Star in den Charts, aber extrem erfolgreich in der Kunst- und Klubwelt. Die irische Sängerin Róisín Murphy landete mit und ohne Moloko Szene-Hits wie „Sing It Back“ ***, „The Time Is Now“, „Overpowered“ und „Never Enough“. Geboren wurde sie am 5. Juli 1973 ; in der Szene schätzt man The-KLF-Fan Róisín für ihre kunstvollen Videos, ungewöhnlichen Alben und Performances. www.roisinmurphyofficial.com

*** wurde erst im House-Remix von Boris Dlugosch zum Hit