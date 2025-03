„One, two, cha-cha-cha“ – Die „ℳadonnamania“ lockt

×

Madonna

Putins Krieg in Europa. Trump in den USA. Mietenwahnsinn in den Städten. Populisten an der Macht. Vieles, was gerade passiert verunsichert. Eine Sängerin wie Madonna, die seit über vier Jahrzehnten polarisiert und – vor allem (!) – mit ihrer Musik unterhält, kann da durchaus als Konstante wahrgenommen werden, die ein Gefühl der Sicherheit und Entspannung gibt.