Oops!... Jean Does It Again

× Erweitern Foto: M. Nass Friedrichstadt-Palast Intendant Dr. Berndt Schmidt, Jean Paul Gaultier und Kreativdirektor Oliver Hoppmann

Foto: M. Rädel Friedrichstadt-Palast

Der legendäre französische Designer Jean Paul Gaultier arbeitet erneut mit dem Friedrichstadt-Palast zusammen. Für die im September startende Show „Falling in Love“ entwarf der Modedesigner „ein Meer aus Farben und Lebenslust“.

Seine Einbindung geht aber noch weiter, wie das Team der Berliner Kulturstätte schriftlich verrät: „Als Visual Design Direktor verleiht er dem Ganzen seinen unverkennbaren visionären Style & Touch. Als Kurator holt er zudem aufstrebende Fashion Designer:innen an seine Seite, deren Arbeiten er liebt. Fakt ist: In diesem Maße hat in über hundert Jahren Bühnengeschichte des Hauses noch keine Produktion gefunkelt und geglitzert.“ Ein erstes Video der Produktion dürfen wir schon zeigen, du findest es direkt unter diesem Artikel.

Über Jean Paul Gaultier: „Ich glaube an Mode, die man jeden Tag tragen kann und nicht nur auf dem Laufsteg“, verriet das am 24. April 1952 geborene Modegenie einmal. Und das, obwohl der Franzose ja auch dadurch berühmt wurde, dass Madonna sein BH-Korsagen-Outfit bei Konzerten und in Talkshows trug. Etwas Mut verlangt der gute Freund von Amanda Lear und Pierre et Gilles eben schon. Ab heute können hier Karten für „Falling in Love“ erworben werden: www.palast.berlin/inlove