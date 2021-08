× Erweitern Foto: Eike Walkenhorst #OPER: Mark-Anthony Turnages GREEK

Eine Bearbeitung und Überschreibung des Ödipus-Mythos, für die Mark-Anthony Turnage zu einem Text des umstrittenen, weil lautstarken und oft in seiner Wortwahl derben Autors Steven Berkoff griff. Ödipus wird hier zu Eddy, der in einer Arbeiterfamilie im heruntergekommenen Londoner East End aufwächst.

Die Gesellschaft zeigt sich als eine sozial tief gespaltene: Rassismus, Gewalt und Massenarbeitslosigkeit prägen das Land und bilden den Hintergrund für die Geschichte von Eddys Suche nach sich selbst, nach der Freiheit und der Möglichkeit, aus seinem scheinbar schicksalhaft vorgezeichneten Leben auszubrechen. Der junge Mark-Anthony Turnage fand in dieser antibürgerlichen Ödipus-Bearbeitung die ideale Vorlage für seine eigenen unkonventionellen Vorstellungen von Oper.

Berkoffs drastische Sprache, eine wilde Mischung von pathetischer Hochsprache und Cockney-Slang, wurde zum Ausgangspunkt für eine ebenso kraftvolle wie stilistisch disparate Partitur, die Elemente aus Jazz, Hip-Hop und sogar Fußball-Gesänge integriert. Die Premiere in der Deutschen Oper ist am 27.8., weitere Vorstellungen sind am 28. August und am 3. – 8. September auf dem Parkdeck. deutscheoperberlin.de