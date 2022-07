Oshri im Knast!

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Die queere Künstlerin Oshri (rechts im Bild) wird heute in Lars Deikes Galerieprojekt für Musik und Glamour sorgen. Los geht es um 19 Uhr

Fotos: M. Rädel The Knast Über 30 Künstler zeigen hier auf drei Etagen in 48 Räumen ihre Kunst

Der Künstler Lars Deike präsentiert im Berliner Pride Month ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Künstler*innen der LGBTIQ*-Community und szenenahen Kreativen. Alles in „The Knast – SOEHT 7“, im ehemaligen Frauengefängnis Berlin-Lichterfelde.

Einer der Höhepunkte ist die einen Tag vorverlegte und nun am 7. Juli eröffnende Ausstellung „INTERSECTIONAL 4.0“, die ab 19 Uhr verschiedenste Kunst von mehr als 30 Künstler*innen auf drei Etagen in über 40 (!) Räumen präsentiert. Der Eintritt ist frei! Mit dabei sind auch der Maler Frank Lorenz, von dem das Plakatmotiv stammt, und Sängerin Oshri, aufgrund ihrer großen Stimme auch „The Voice“ genannt. Oshri ist eine in der Community Berlins und in Tel Aviv sehr populäre Sängerin, Köchin und Dragqueen. Im „Provocateur“, bei „Chantals House of Shame“ oder auch bei der „B:EAST“ trifft man die glamouröse Köchin in Berlin stets gut gelaunt. Heute ab 19 Uhr kannst du dich davon überzeugen ...

Das PRIDE-Art-Gebäude The Knast in der Söhtstraße 7 ist nahe dem Botanischen Garten, denkmalgeschützt und sehr, sehr groß. Eine wunderbare Chance für queere Kreative, ihre Kunst zu machen, zu zeigen und damit für Kunstgenuss und Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community zu sorgen. Geplant sind Filmvorführungen, monatliche Ausstellungen und regelmäßige Happenings. Updates und genaue Infos findest du immer hier: www.gästeliste.net