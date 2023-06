Oshri kocht jetzt im Kurhaus Korsakow

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Gestern getroffen: Roy, Oshri und CoCo

Foto: www.kurhaus-korsakow.de

Das gemütliche queere Restaurant in der Grünberger Straße ist die neue Heimat der sympathischen Köchin und Sängerin Oshri (Bildmitte oben).

Wir freuen uns für das Kurhaus Korsakow und natürlich auch für den hippen Friedrichshain, denn Oshri bringt immer Queerness, leckeres Essen und Witz in ihre Wirkungsstätten.

Nicht, dass die Schank- und Speisewirtschaft am beliebten Boxhagener Platz zuvor langweilig war, hier traf sich schon immer die LGBTIQ*-Community und Anwohner*innen um regionale (meist) deutsche Küche sowie Frühstück zu genießen, aber Oshri ist immer eine Bereicherung – von 2019 bis 2022 war they übrigens Küchenchefin in der israelischen Botschaft! Bis bald im Kurhaus Korsakow ...

Kurhaus Korsakow, Grünberger Str. 81, U Samariterstr., www.kurhaus-korsakow.de