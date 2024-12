Oshri LIVE im Lokschuppen

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame

Expand Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Thomas Götz von Aust und Dragqueen Gitti

Fee Fi Fo Fum! Auch im Dezember geht es munter weiter im Lokschuppen auf dem RAW-Gelände, das sich noch gut gegen den Gentrifizierungsdruck stemmen kann.

Und mit Partys wie Nina Queers „Irrenhouse“, „Chantals House of Shame“ und der „Bar zum schmutzigen Hobby“ ja auch ein wirklich queeres Plätzchen in Berlin ist. Jeden Donnerstag kommen hier bei Gastgeberin Chantal, Kassenfachkraft Tobias und Nachtleiter Thomas Götz von Aust alle zusammen, die Lust auf Party und Kultur haben. Gegen 2 Uhr morgens am Freitag gibt es eine Live-Show von Drag bis Punk. Am 5.12. legt hier Sängerin und Köchin Oshri (Bild oben) los.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Besuch uns auf Instagram: