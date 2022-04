Ostern im Mutschmanns

× Erweitern Mutschmanns

Foto: www.facebook.com/Mutschmann.info MUTSCHMANNS Schon seit 2001 ist das Mutschmanns ein fester Bestandteil der Berliner Community

Mit einer ganzen Reihe an Veranstaltungen erfreut die Männerbar während der Osterfeiertage und „Easter Berlin“ die Community.

Los geht es am 13. April ab 22 Uhr mit der „Welcome Party“, schon am nächsten Tag, wieder um 22 Uhr gibt es den „Fetish Mix“ – der Name ist Programm.

Am 15. April lockt dann ab 20 Uhr die „Rubber Night“ alle Gummifreunde, bevor es ab Mitternacht dann für alle Fetische möglich ist, gefeiert zu werden. Am Samstag und Sonntag öffnen sich die Türen jeweils ab 22 Uhr zum „Fetish Mix“, ebenso am Montag. Das Motto dann: „The Best Comes Last“ ... Wir wünschen viel Spaß! mutschmanns.de