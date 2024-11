„OWE ME EVERYTHING“ von Manja Ebert

Die Medienkünstlerin – mit Gastprofessur an der UDK – Manja Ebert erfreut ab dem 29. November mit einer zweimonatigen Ausstellung im Kulturhaus Alte Feuerwache (Marchlewskistraße 6). Die Medienkünstlerin Manja Ebert legt mit ihren Arbeiten die Mechanismen hinter Social Media frei und zeigt das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Konsum, Interaktion und Überwachung in den Netzwerken der globalen Technik-Giganten. Als Meisterschülerin von Candice Breitz wird Ebert international ausgestellt und leitete zuletzt die Klasse "Gestaltung des Bewegten Bildes" als Gastprofessorin an der Universität der Künste in Berlin. Die Ausstellung läuft bis zum 2. Februar 2025. www.manjaebert.de

Besuch uns auf Instagram: