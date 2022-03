P7: Faustos Kunst

× Erweitern Bild: Fausto Berlin „Jordan“ 2021

Ab Mitte April stellt der Berliner Maler Fausto in der Berliner Galerie P7 aus. Via WhatsApp verriet er uns: „Es ist meine erste Single-Show. Hier zeige ich auch (als Premiere) das Porträt von Jordan Firstman, dem gay Comedian aus Los Angeles. Er hat sich im vergangenen Sommer von mir malen lassen.“ Einen Tag vorher eröffnet zudem eine Gruppenausstellung im Village Community Center Berlin an der Kurfürstenstraße 31/32, die „instinct.berlin #10“, auch hier ist Kunst von Fausto Berlin zu sehen.

15.4. – 22.4., Fausto Berlin: Osterspaziergang, P7 Gallery, Prenzlauer Allee 7, 18 – 22 Uhr, www.faustoberlin.com, www.instinct.berlin