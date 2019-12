× Erweitern Foto: Mario Olszinksi Jurassica Parka Was viele nicht wissen: früher nannte sie sich Gina Tonic.

Foto: M. Rädel Tom Bola ist oft auf Jurassicas Bühne zu sehen ...

Das kann man so oder so sehen, aber im Kosmos von Jurassica ist das auf jeden Fall richtig. Und sie liegt meistens richtig, die Late-Night-Talkerin.

Am 4. Januar feiert sie mit einer wie immer illustren Runde an Promis und Berliner Szene-VIPs das 5. Jubiläum ihrer Show im BKA Theater am Mehringdamm. Was erwartet uns? „Es wird geschnattert, gelästert, gespielt und natürlich Schnäpschen und Sektchen getrunken“, verrät sie. „Jurassica Parka taucht ein in die faszinierende Welt der Semi-Prominenz und reißt ihr Publikum mit Halbwahrheiten und versehentlich Ausgeplaudertem mit in den Abgrund – von sexy bis versaut, von kulturell bis transsexuell, von Promi bis peinlich, alles ist dabei“, erläutert das Team vom BKA Theater. Wetten, dass der Saal (und der Treppenaufgang vor der Show) aus allen Nähten platzen wird?

Am 22. und 23. Januar ist sie übrigens wieder als Teil der „The Golden Gmilfs“ (eine Travestie-Hommage an die Serie „Golden Girls“) Seite an Seite mit Destiny Drescher, Ryan Stecken und Margot Schlönzke zu sehen.

4.1., Jurassica Parka: Paillette geht immer, Mehringdamm 34, U Mehringdamm, 23:30 Uhr