Pansy: „Der Erlös aus dem Verkauf wird uns am Leben erhalten“

Das Nachtleben leidet besonders. Denn auch wenn die meisten Klubs und Bars einige Wochen ohne Gäste aushalten können, die Künstler leiden, denn sie werden nicht mehr gebucht. Jetzt meldete sich Dragqueen Pansy, die man unter anderem aus dem Monster Ronson’s und dem Selig.Berlin kennen kann.

Foto: www.facebook.com/pansypresentsberlin Pansy

„Unsere wöchentlichen Shows wurden auf absehbare Zeit vom Staat geschlossen während Deutschland unter Quarantäne steht. Dies bringt viele Künstler und Künstler ohne Arbeitslosenversicherung in finanzielle Gefahr. Die meisten von uns sind Nicht-EU-Einwanderer und haben in dieser Zeit keinen Anspruch auf Unterstützung“, so die Dragqueen. Jetzt versucht sie durch Onlinehandel ihr Leben zu finanzieren.

Pansy Das T-Shirt-Design kommt von Stefan Fähler

„Um die Dinge am Laufen zu halten, produziere ich einige neue Waren. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Shirts wird uns am Leben erhalten, bis wir wieder auf die Bühne kommen können“, gibt sich Pansy zuversichtlich. „Mein Ziel ist es, meinen Darstellern weiterhin die Gebühren für die abgesagten Shows zahlen zu können. Zusätzlich möchte ich in der Lage sein, unserem Monster Ronson’s-Zuhause die regelmäßigen Mietzahlungen zur Verfügung zu stellen, damit sie auch überleben können.“ Vorbildlich!

Die Shirts kosten 25 Euro, sind aus 100% Baumwolle und in den Größen S – 3XL zu bekommen. pansypresents.bigcartel.com