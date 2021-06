Pansys „Seated Summertime Soirée“

Im SO36 in der Oranienstraße wird es sexy, denn hier legt die US-Dragqueen Pansy mit ihrem „SEXY SUMMER“ los.

Am 16. Juli und am 20. August öffnen sich um 21 Uhr die Tore zum seit den 1970ern existierenden queeren Schmelztiegel, um 22 Uhr soll das Programm starten. „Ich freue mich sehr, zu einer Reihe von bestuhlten Sommershows im SO36 begrüßen zu dürfen! Begleite mich und einige der sexiesten Drag-Performer, die Berlin zu bieten hat“, so Pansy via E-Mail an uns.