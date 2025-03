× Erweitern House, Colette, Faithless, Sister Bliss

Expand Foto: M. Rädel Dan Reffesch, KitKatClub 2018 Der Name erinnert an den „Kit Kat Club“ aus dem Musical „Cabaret“, das im Berlin der 1920er- und 1930er-Jahre spielt und auf dem Buch „Leb wohl, Berlin“ von Christopher Isherwood basiert. Gegründet wurde der Technolektro-Klub allerdings 1994.

„Hold That Sucker Down“, „Get Off Your High Horse“ oder auch „The Drop“ und „Cantgetaman, Cantgetajob (Life's a Bitch!)“ – Colette Van Sertima ist die Stimme unzähliger legendärer House-Hymnen.

🏳️‍🌈 Mit und ohne Sister Bliss von Faithless steht sie für den Sound, den wir alle mit Vocal House oder schwulem Dance verbinden. Und jetzt kannst du die Diva live erleben, am 11. April bei der „Paradiso“ im KitKatClub (Köpenicker Straße 76, U Heinrich-Heine-Straße). Unterstützt wird die legendäre und großartige Sängerin dabei von DJs wie Jaycap, Olli M, Feel.Ma und Kitty Vader. Los geht es schon um 20 Uhr! revolverparty.com/tickets

