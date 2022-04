Partyspaß und Vollerotik

× Erweitern Foto: M. Rädel Gastgeberin Nina Queer (links) mit einem der DJs, Paul Paillette

Foto: M. Rädel Irrenhouse, Foto: M. Rädel Ein Treffpunkt der Szenen, das ist das „Irrenhouse“ ohne Zweifel. Dieses Jahr wird der 20. Geburtstag nachgefeiert

Eine derbe Premiere, beim April-„Irrenhouse“ gibt es einen Dresscode: Fetisch, Leder, Gummi, Nude, Underwear oder Sporty – ja, es wird erotisch. Sehr sogar, denn: „Sexuelle Handlungen sind überall im Klub gestattet und erwünscht.“

Angekündigte DJs sind unter anderem U-SEVEN und I AM NICO sowie DOLLHEUER und MARC AT GARDEN. Eine Show gibt es natürlich auch! Und dafür sind Amy Strong und Pornostars eingeplant ... Die Zahl der Gäste ist auf 1000 Besucher*innen begrenzt, das Team vom „Irrenhouse“ will es exklusiv haben, es gilt 2G, Tests sind nicht mehr notwendig.

16.4., Irrenhouse, Cassiopeia, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, aboutix.de/event/irrenhouse