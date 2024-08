„Paularoid“ in der Galerie P6

× Erweitern Bild: Paul Andre Gardner – „Dubai Dream“, golden oil and mixed medium, glaze on canvas, 90 cm x 90 cm, 2019“

Am 19. September freut sich der seit 2009 in Berlin lebende Künstler Paul Andre Gardner auf dich, denn dann eröffnet ab 18 Uhr in der Galerie P6 die Vernissage zu seiner neuen und dann anlaufenden Ausstellung „Paularoids“.

Der Vielgereiste machte schon in Venedig, Marrakesch, New York, Toronto und Thailand Station, jetzt stellt er in Berlin aus. „Ich hoffe, dass meine Arbeit Menschen dazu inspiriert, jeden Tag das Beste aus dem Tag zu machen, mit einem Lächeln im Gesicht und einer positiven Einstellung im Herzen“, so der Maler auf seiner Homepage. Ja, das tut sie!

19.9. – 31.10., Paul Andre Gardner: „Paularoid“, Galerie P6, Gossowstraße 6 / Motzstraße, www.paulandregardner.com

