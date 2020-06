Jurassica Parka in Aktion

In diesem Jahr laden die Galeries Lafayette Berlin gemeinsam mit blu zum Peep Month mit kleinen Aktionen und heißen Musik-Acts ein.

Jeweils von 17 – 20 Uhr könnt ihr euch jeden Freitag auf wilde Sounds von DJ Gloria Viagra, Brigitte Reinhardt, sowie Entertainment mit Nina Queer und Jurassica Parka freuen.

Am 24. Juli ist „Queen of Drags“Stern Katy Bähm an den Musikmaschinen!