„Pepsi Boston Bar“ ✰ Wiedereröffnung SchwuZ

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ

SchwuZ Dich erwarten renovierte und umgearbeitete Räume

Im Oktober meldet sich auch endlich wieder das Urgestein der queeren Szene Berlins als Klub zurück. Los geht es am 27. Oktober mit der Eröffnung der – einigen älteren Klubbern vom Standort Mehringdamm bekannten – Pepsi Boston Bar. Sie öffnet Mittwoch bis Samstag ab 19 Uhr und ist neben einer hervorragenden Möglichkeit der Begegnung in einem queeren Safe Space auch die Chance auf freien Eintritt zur Party danach.

„Auch an den folgenden drei Tagen 28., 29. 30 Oktober gibt es diesen regulärer Barbetrieb ab 19 Uhr. Das Angebot der Bar wird eine Auswahl an hochwertigen Drinks sowie einem Barfood-Angebot bestehen. Darüber hinaus hat das SchwuZ dafür extra eine komplette Umgestaltung des ersten Bereichs des Klubs vorgenommen und mit der neu gebauten Bar gleichzeitig einen kompletten Loungebereich geschaffen, der zum Verweilen, Unterhalten und Genießen einlädt“, so das SchwuZ via E-Mail an uns.

× Erweitern Foto: F. Winkler-Ohm SchwuZ Eine der vielen Aktionen, die halfen, das SchwuZ zu retten während der ersten Corona-Welle

Am 30. Oktober wird dann ab 23 Uhr die große Wiedereröffnung mit einer „Dankeschön-Party“ des 1977 an den Start gegangenen Klubs gefeiert, der seit einigen Jahren in Neukölln beheimatet ist. „Wir werden den Betrieb behutsam so wieder hochfahren, das wir dann unter guten Voraussetzungen das Jahr 2022 wieder mit einem Vollprogramm wie vor dem Beginn der Pandemie bespielen können“, so das Team des Klubs schriftlich, das darauf hinweist, dass man sich neben dem Barbetrieb ab Mittwoch vorerst auf die Samstage als Partytag konzentrieren wird, es gilt Stand heute 2G.

Die Corona-Pandemie traf das SchwuZ sehr, sehr hart. Schön, dass der Klub überlebt hat! Das Team war aber auch sehr kreativ, entwickelte seinen Shop weiter, publizierte einen Kalender, verkauft Kaffee, setzte sich für den Umweltschutz ein, veranstaltete Streamings und verkaufte Glühwein. Hier zeigte sich, dass die LGBTIQ*-Community zusammenhält und auch wir von der blu Mediengruppe unterstützten immer gerne und in langer Tradition. Willkommen zurück, wir freuen uns!

www.schwuz.de