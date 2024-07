× Erweitern Foto: M. Rädel Miss Ivanka T. bittet zum Contest

Expand Foto: M. Rädel Pepsi Boston Bar Die schicke „Pepsi Boston Bar“ im Neuköllner Klub SchwuZ

Na, das klingt doch mal spannend! Doch was ist ein „Super Sissy Smackdown“? Hierbei geht es um einen Talentwettbewerb, die Gewinner*in wird „Berlins Next Super Sissy“.

Am 24. Juli, einem Mittwoch, ist es ab 19 Uhr im SchwuZ in Neukölln so weit, dann lädt Ivanka T. zum Wettbewerb. Vorab wird Folgendes verraten: „Lipsync? Seilsprung? Operngesang? Nichts ist Off Limit! Aus den vier Nummer gehen vom Publikum gewählt zwei Gewinner*Innen hervor die im Abendfinale um den Sieg nochmal kämpfen und ihr Herz auf der Bühne ausschütten! Mögen die Drag-Spiele beginnen!“ Klingt super! Und zudem ist der Eintritt frei.

24.7., „Pepsi Boston Bar: Super Sissy Smackdown“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, www.schwuz.de

Besuch uns auf Instagram: