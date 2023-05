„ESC“ & „VOICE & PIANO“ im SchwuZ

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ

Foto: cascada-music.de Cascada 2013 versuchte sich Cascada mit „Glorious“ beim „ESC“

Queers haben ja in der Tat einen Narren am „Eurovision Song Contest“, einst „Grand Prix“ genannt, gefressen. Liegt es an den Outfits der Interpreten? Den vielen, vielen Tänzer*innen? Oder an den kunterbunten Bühnenoutfits?

Wer trat seit 1956 nicht alles schon für Deutschland an: Cascada, Nicole, Lena, Mary Roos, Freddy Quinn oder auch die No Angels. Ab und an auch erfolgreich ... Dieses Jahr werden Lord of the Lost loslegen – wir drücken die Daumen. Der Großteil der LGBTIQ*-Community hat ohnehin immer Spaß und unterstützt hingebungsvoll. So sicher auch 2023.

Am kommenden Samstag ist es endlich so weit, die Welt fiebert wieder mit beim „ESC“ in Liverpool (gewonnen hatte 2022 die Ukraine, aufgrund des russischen Angriffskrieges ist der Gastgeber aber die UK, Liverpool), vorher kann #mensch sich aber schon einstimmen! Zum Beispiel am Mittwoch im SchwuZ bei „VOICE & PIANO – ESC Edition“. Auf seiner Homepage verrät der Klub in Neukölln dazu: „Alle Fans von Musicals, Chansons und gutem Livegesang und Pianobegleitung können ab 19 Uhr den wunderbaren Stimmen und bekannten Melodien lauschen. Klaus Seiffert (u. a. Theater des Westens) lädt wieder das Who-is-who der Musicalszene ein“. Klingt doch gut! Und für Samstag gilt: #WeLoveYouAll.

10.5., SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr, der Eintritt ist frei