Pepsi Boston Lounge: „𝓜adonnaminia“

× Erweitern Foto: M. Rädel „Material Gworrllllllll“ Absinthia Absolut

Madonna: „Finally Enough Love“

Das Team vom SchwuZ ehrt zusammen mit Absinthia Absolut die Queen of Pop in der grandiosen Pepsi Boston Lounge. Am Donnerstag, den 11. August, kann man fünf Tage vor Madonnas Geburtstag schon einmal ihre Kunst und ihr Sein feiern.

Und am 19. August können die Fans dann erneut abgehen, denn dann erscheint ihr neues Album „Finally Enough Love: 50 Number Ones Remixed“, das Madonnas 50 Nummer-eins-Hits in den US-Dancecharts zwischen 1983 und 2019 versammelt.

Musikalisch geht die Reise auf dem 3CD-Album von Disco-Pop, etwa bei „Like a Virgin“, das zusammen mit Nile Rodgers von Chic entstanden ist, über House („Deeper And Deeper (David's Radio Edit)“), Dance („Living for Love (Offer Nissim Promo Mix)“) bis hin zu Techno-Pop („Ray of Light (Sasha Ultra Violet Mix Edit)“). Abwechslungsreiche Musik durch Madonnas ehrliches Interesse an den mitwirkenden Künstler*innen und aktiver Teilnahme des „Rebel Heart“ am Geschehen in der Klubwelt. Und das wird am 11. August im SchwuZ gefeiert!

11.8., „Madonnaminia“, Pepsi Boston Lounge im SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr