Performing Arts Festival Berlin: ZUSAMMEN

× Erweitern www.performingarts-festival.de Das Happening macht den Wonnemonat Mai zum WOW-Monat

Foto: M. Rädel Volksbühne Foto: M. Rädel Auch im öffentlichen Raum, etwa am Rosa-Luxemburg-Platz, wird Kunst passieren

Das Berliner Festival der freien darstellenden Künste zeigt vom 24. bis 29. Mai 2022 rund 50 künstlerische Produktionen an zahlreichen Spielstätten, etwa im Ballhaus Ost, im village.berlin, im HAU Hebbel am Ufer und in den Sophiensælen, sowie im öffentlichen Raum, etwa am Rosa-Luxemburg-Platz.

Die beteiligten Künstler*innen und Kollektive verhandeln aktuelle gesellschaftliche Themen in vielfältigen künstlerischen Formen: Sie fragen nach Ausgrenzung und Zugehörigkeit, untersuchen Migration und Kolonialismus, beschäftigen sich mit (queeren) Identitäten, Nachhaltigkeit als auch Poetik und klassischen Stoffen.

Gezeigt werden beim „Performing Arts Festival Berlin“ Produktionen aus unterschiedlichsten Genres von Performance, Theater, Tanz, Zeitgenössischer Zirkus und Kindertheater bis hin zu Installationen, Videoarbeiten und Audiowalks. Das Festival 2022 steht unter dem Motto ZUSAMMEN: Wie wollen wir zusammen leben, arbeiten, altern und die Zukunft gestalten. www.performingarts-festival.de