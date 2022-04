Performancefestival: kultur.tanken in Neukölln

× Erweitern Foto: gemeinfrei / tyskfagetdk Sonnenallee Berlin-Neukölln

Foto: M. Rädel Urban Gardening, Blumentopf auf Tempelhofer Feld in Neukölln Neukölln hat auch seine schönen Seiten ...

Dort, wo Berlin-Neukölln wirklich hässlich ist, an der verlassenen Esso-Tankstelle in der Sonnenallee 9, sorgt eine Gruppe von Studierenden der Kulturarbeit an der FH Potsdam für Kunstgenuss. Kostenlos und eintägig!

Via E-Mail Simon Spannig „Eines der Ziele des Projekts ist es aufzuzeigen, dass man Immobilien-Leerstand gerade für Kunst- und Kulturprojekte sinnvoll zwischennutzen kann. Ebenso möchten wir die Diversität und die Offenheit des sogenannten Problembezirks durch ein diverses und queeres Booking aufzeigen.“

Angekündigt werden unter anderem Adir Jan, Kevin Bonono sowie Asphalt Djeli (siehe Video unten) und Senu.

21.5., kultur.tanken, verlassene Esso-Tankstelle in der Sonnenallee 9, U Hermannplatz