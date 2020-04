Physiotherapie, Chiropraktik und Wellness

Physiotherapeut und Chiropraktiker Konstantinos Georgilakis

In Sichtweite zum Kaufhaus des Westens am Wittenbergplatz findest du das Body Health Center, in dem sich Physiotherapeut und Chiropraktiker Konstantinos Georgilakis und sein Team, bestehend aus unter anderem einer Ernährungsberaterin und einer Psychologin, ganzheitlich um deine Gesundheit und damit auch um dein Wohlbefinden kümmern.

Das Body Health Center ist die Dependance einer schon seit zwanzig Jahren existierenden Klinik in Athen. Zum Angebot in Berlin gehören Physiotherapie, Isokinetik-Behandlung (Schmerzlinderung und Kraftaufbau), Interval Hypoxie- und Hyperoxie-Therapie (Sauerstofftherapie zur Regeneration der Zellen, wirkt gegen Stress), Stoßwellentherapie zur Behandlung von Kiefergelenkstörungen, Kältetherapie, Physikalische Zelltherapie zur Optimierung der Zellenergie und Förderung der Immunreaktion sowie Diätetik und Ernährungsberatung.

Besonders erwähnenswert ist auch das Angebot für HIV-Positive, an Krebs Erkrankte und Schmerzpatienten etwa bei einem Bandscheibenvorfall. Hier gibt es kein Chichi, hier wird dir geholfen!

Body Health Center, Kleiststr. 23 – 26, U Wittenbergplatz, www.bodyhealthcenter.de