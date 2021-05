Open Air und in der Kabine

In der Prinzenstraße in Kreuzberg lockt eine ungewöhnliche Kunstaktion auch bei Regenwetter ins Freie.

Bis Ende Mai zeigt Wilfried Pletzinger ** in der Ausstellung „Aparted“ in Kabinen unter freiem Himmel, den The Grid Cabins, Fotografien von LeS BeauX zu den Themenblöcken Mode und Architektur. Die Ausstellung ist heute und morgen und dann wieder am 21. und 22. Mai immer zwischen 16 und 19 Uhr zu sehen.