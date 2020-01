Podcasts sind was Gutes, wenn sie mehr bringen, als Werbung und Tratsch: Informationen und Aufklärung. Ganz vorne mit dabei ist da „Stadt.Land.Schwul.“ (wir berichteten).

Am 31. Januar reden Patrick Hess und Florian Kunze-Forrest mit Dr. Martin Viehweger aus Berlin über Geschlechtskrankheiten – ein Thema, das sein muss, auch wenn es manchen Hörer womöglich etwas ekelt. Es dreht sich aber nicht immer um Gonokokken, Chlamydien und Syphilis!

„Wir reden über das, was Mann, Frau, Trans, Inter, NonBinary und alle Kreationen, die unter dem Regenbogen stehen ganz brennend interessiert“, verrät Podcaster Patrick, der zusammen mit Florian 2020 mit neuen Podcasts an den Start gehen wird. „Wir möchten die Menschen informieren, Transparenz schaffen und mit coolen Inhalten Menschen in der queeren Community und deren Alleys durch das alltägliche Leben begleiten“, ergänzt Florian.