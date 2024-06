Pop-Ikone Madonna wird gefeiert

× Erweitern Fotos: Warner Music, Universal Music, M. Rädel Madonna, Absinthia, Modeopfer Absinthia (links) wird tanzen, Modeopfer (rechts) Musik mischen

Expand Foto: Universal Music Madonna Seit 1982 landet die US-Sängerin Madonna Hit auf Hit

Sie ist einfach immer gut für einen Schritt nach vorn: Madonna.Trotz ihrer stolzen 65 Lenze gibt sie, erfolgreich wie immer, einen Trend nach dem anderen vor. Das wird im SchwuZ (Rollbergstraße 26) am 22. Juni ab 23 Uhr gebührend zelebriert!

Das Beste der umstrittenen aber unbestrittenen Pop-Königin bekommst du hier bei der „Madonnamania“ in drei Klubbereichen. Und jede Menge Klubber, Dragqueens und Pop-Musik-Liebende! Angekündigt werden unter anderem DJ Modeopfer, die Dragqueens Stella deStroy, Uff und Biggy van Blond sowie Sängerin Kaey und Show-Größe Absinthia Absolut.

Alle feiern Madonnas Kunst! Denn die Sängerin steht für über 40 Jahre Erfolg, musikalische Innovationen und selbstverständliches Engagement für queere Rechte – in Talkshows, auf Social Media, in Fernsehserien und in Kinofilmen. Samstagnacht bekommst du ihre Hits zu hören! Und bis dahin kannst du ja eintauchen in Madonnas Kosmos aus Pop- und Dance-Klassikern wie „Who’s That Girl?“, „Hanky Panky“, „Express Yourself“, „Girl Gone Wild“ oder auch „Hung Up“, „Living for Love“ und natürlich „Vogue“. www.madonna.com

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Wir sind auch auf Instagram: