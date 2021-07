Pop-up-Dschungel im Prince Charles

× Erweitern Foto: M. Rädel Wanze

Foto: M. Rädel Blumen, Frühling, SAVOR BAR Blumen machen gute Laune, Zimmerpflanzen gute Luft und Entspannung

Hier im Klub mit Pool (der jetzt die Bar ist) tanzten wir schon bei der „Horse Meat Disco“, hier trafen wir Fritz Kalkbrenner und 2raumwohnung, hier genießen wir jetzt ein grünes Erlebnis. Haben eine BLUMIGE Zeit.

Worum es geht? Um alles, was das Leben in Pandemie-Zeiten schön und grün macht. Um Zimmerpflanzen und auch Workshops von einem Pflanzen- und Blumenhändler, der auf einen begrenzten CO2-Fußabdruck achtet und nachhaltige Landwirtschaft unterstützt.

„Neben mehr als 3.000 Pflanzen, unserer neuen Outdoor-Kollektion, einer schönen Auswahl an Trockenblumen und den passenden Accessoires für deine grünen Schützlinge, möchten wir euch mit Live DJ, Ice Cream Truck by Gimme Gelato, Drinks und tollen Workshops eine gute Zeit bescheren und für sommerliche Vibes sorgen“, so das Team von Bergamotte auf Social Media. Da kommen wir doch gerne! Hier geht es zur Veranstaltung auf Facebook.

11. – 14.8., Bergamotte-Pop-up-Dschungel SUMMER EDITION, Prince Charles, Prinzenstraße 85f, Eingang über Prinzenstraße, Mi – Fr 10 – 19 Uhr / Sa 10 –18 Uhr, 13 – 14 Uhr geschlossen, www.bergamotte.de