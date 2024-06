„Popkicker“ – Auf diese Stöckel ist Verlass

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ „Jurassica Parka steht für Respekt, Wertschätzung und Sekt auf Eis. Jeder Mensch ist willkommen, eine rauschende Ballnacht im SchwuZ zu erleben“, verrät das Team des Klubs

Expand Foto: M. Rädel Anna Klatsche freut sich auf DICH!

Nicht, dass alle Dragqueens, unter anderem Anna Klatsche, Rosetta Bleach und natürlich Gastgeberin Jurassica Parka sind am Start, Absatzschuhe tragen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ebenso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass #mensch hier am 8. Juni ab 23 Uhr von Popmusik auf die Dancefloors gelockt wird.

Um ca. 2 Uhr am Sonntagmorgen muss das Tanzen in der Rollbergstraße 26 zumindest in einem der Klubräume allerdings unterbrochen werden, denn dann gibt es eine Show mit den populärsten Dragqueens aus dem SchwuZ-Kosmos. Davor und danach sorgen DJs wie Modeopfer, Francis und Trust.The.Girl für die richtige Mischung an Hits und Klassikern aus den Charts.

Und bitte vergesst nicht: Am 9. Juni findet die Direktwahl zum Europäischen Parlament in Deutschland, die Europawahl statt. Wenn ihr vorab nicht via Briefwahl gewählt habt, geht hin!

