Was für ein Veranstaltungsname. Was für ein queerer Open-Air-Spaß! Trotz der Corona-Pandemie in frischer Luft feiern und queer sein und Community spüren. Schön, dass das geht.

Ab dem 31. Juli vereinen sich bis zum 2. August die Teams der Partyreihe Buttons, der Kunst-Party Pornceptual und vom Klub //: about blank, um zusammen „Pornceptual & Buttons x ://about blank Garden: Moving Forward“ zu zelebrieren. Start ist um 19 Uhr, es geht um das große queere Ganze. Zusammen feiern und reflektieren.

Foto: M. Rädel Pornceptual Die Zwillinge Chris und Eric Phillips von „Pornceptual“.

„Wie lange wird das noch dauern? Wie erfinden wir uns als Party-Kollektiv neu? Wie lange können wir unsere Künstler unterstützen?“, fragt man auf Facebook und verspricht eine „multisensorische Tour, die zurück zu dem führt, was wir alle vermisst haben: zusammen an einem Ort zu sein.“

Alle notwendigen Social-Distancing-Regeln werden befolgt werden können, der gesamten Garten ist besuchbar. Und was erwartet uns? Kunst, die von verschiedenen queeren Performern, Installationskünstlern, Musikern und Filmemachern kommt. Wir sind gespannt!

