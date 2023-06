KUNSCHT: „Pornceptual – Day & Night Open Air“

× Erweitern Foto: M. Rädel Einen Dresscode gibt es auch: „Latex, Leder, Spitzenunterwäsche / halbnackt / nackt / Fetisch“

Foto: M. Rädel Berlin Wenn die Sonne in Berlin untergeht, erwacht das Nachtleben. Bei diesem Open Air kann #mensch aber schon tagsüber tanzen

Der Berliner Sommer lässt uns nicht nur schwitzen oder vor Gewittern flüchten, es ist auch die Zeit der technoiden Open Airs.

In der ELSE an den Treptowers 10 wird am 1. Juli Tag und Nacht #pornös abgetanzt. Denn das queere Team der ELSE lädt ein zum „Pornceptual“-Open-Air. Wenn die Sonne in Berlin untergeht, erwacht das Nachtleben, doch bei diesem Open Air kann #mensch schon tagsüber tanzen, – los geht es wohl um 14 Uhr.

Wir gratulieren an dieser Stelle auch schon zum 10. Geburtstag! Denn bereits seit 2013 wird bei diesem Berliner Happening queere Erotik zur Kunst, unterschiedlichste LGBTIQ*s tanzen zusammen zu avantgardistischen Beats und immer gibt es eine erotische Performance oder queere Installation. 2020 schaffte es „Pornceptual“ sogar in die Nachrichten, als die Polizei eine Veranstaltung aufgrund von (angeblichen) Verstößen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auflöste. Das wird am kommenden Wochenende sicherlich nicht passieren ... Gefeiert wird der 10. Geburtstag ganz offiziell am 12. August in der Alten Münze in Berlin-Mitte. pornceptual.com