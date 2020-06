Pornceptual & Klub Verboten

Ein Bild aus „Season of Solitude“, zu finden auf: pornceptual.com

Auch die Erotik-Kunst-Sex-Performance-Veranstaltung geht neue Wege. Die kommende Pornceptual gibt es digital als Streaming-Event.

Wer die Pornceptual-Partys kennt weiß, dass es hier kunstvoll inszenierte Pornografie als Protestmittel gibt. Vor Corona konnte man hier schräge und erotische Kunst erleben oder auch tanzen und einfach etwas trinken. Am Samstag und Sonntag wird nun Neues ausprobiert, dafür hat sich das queere Team der Pornceptual mit dem Londoner Klub Verboten vereint.

„Der digitale Raum ist für viele LGBTIQ*s kein unbekanntes Gebiet, da in diesen Räumen viele von uns die ersten Schritte zur Erforschung ihrer Identität unternommen haben. Er hat uns ermöglicht, eine Gemeinschaft in einer sichereren Umgebung zu finden und mit ihnen in Verbindung zu treten“, verraten die Veranstalter online über die Idee hinter dem Event.