8 Jahre Pornceptual

Foto: M. Rädel Pornceptual Die Zwillinge Chris und Eric Phillips von „Pornceptual“.

Die Zeit rast, das Berliner Avantgarde-Happening-Party-Fetisch-Kunst-Projekt feiert schon Ende August seinen 8 Geburtstag.

Am 21. August soll es soweit sein, gewohnt provokant, kunstvoll und avantgardistisch – sicherlich auch erotisch – will das queere Team der „Pornceptual“ sein Wiegenfest zelebrieren.

Ein Fest der Sinne, das so manchen Gast auch vor den Kopf gestoßen hat! Denn wer die „Pornceptual“-Veranstaltungen schon einmal besucht hat, der weiß, dass hier in Form von Performances, Fotografien und Happenings kunstvoll inszenierte Pornografie als Protestmittel eingesetzt wurde. Was die Berliner Polizei 2020 angeblich ja dazu veranlasste, besonders genau zu schauen und die Open-Air-Party in der Alten Münze in Berlin-Mitte, die ja eigentlich keine war, aufzulösen. Eben ein Kunst-Event, der provoziert. Hier geht es zur Veranstaltungsseite. pornceptual.com