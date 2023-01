Porridge und Bananenbrot

× Erweitern Foto: M. Rädel

Und dazu eine Latte. Oder oder ... Im KoRo Café in der Münzstraße Ecke Rosa-Luxemburg-Straße kommen alle auf ihre Kosten, die es gerne unkompliziert, bio und mittig haben wollen.

Ein entspanntes junges Team bedient hier die treuen Stammgäste und neue Agentur-Model-Queers schon ab den frühen Morgenstunden. Besonders lecker ist das Bananenbrot mit Nüssen und Schokolade, das hier zu sehen ist. Der Kaffee wird natürlich frisch gebrüht. Alles in allem eine Adresse, die sowohl den Nachmittag, die Mittagspause oder das Frühstück verschönert. Ein sehr schönes Eck in Berlin-Mitte. Gerne immer wieder.

Auf der Homepage erfährt #mensch zudem: „Wer das Kaffee-, Porridge- oder Mittagsangebot mitnehmen möchte, kann das Mehrwegsystem von Vytal nutzen, um so wenig Verpackungsmüll wie möglich zu verursachen. Alle anderen Einwegverpackung im Café bestehen aus Bagasse oder anderen nachhaltigen Alternativen. Für das ultimative KoRo-Erlebnis gibt es im Café auch die Möglichkeit, Produkte von Nussmus bis hin zu Tempura-Seetang-Chips zu kaufen. Wer es also nicht bis zu nächsten KoRo-Bestellung abwarten kann und am Sonntag spontan ganz dringend neues Mandelmus braucht: KoRo Café is there for you!“ Gut zu wissen, danke, wa. *

KoRo Café, Rosa-Luxemburg-Straße 7, U Weinmeisterstraße, www.korodrogerie.de