„Pride Boats 2022“ mit Chantal!

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame 2021 September So kennen und lieben wir Chantal: im Klub. Dass sie es auch auf einem Schiff draufhat, wird sie im Juli 2022 beweisen

Eine stolze Anzahl an DJs und Chantal, die Königin des Berliner Nachtlebens, werden am 9. Juli auf elf Schiffen bis zu 2500 Queers und deren Freund*innen auf den Berliner Wasserstraßen einen einzigartigen Tag bereiten.

„Mit reichlich frischem Fahrtwind, satter Sonne und einer Handbreit Wasser unterm Kiel wird einen ganzen Tag von Berlin Mitte bis zum Müggelsee geschippert“, so die Veranstalter*innen auf Social Media. „Direkt im Anschluss geht es auf der Hafenparty im Funkhaus mit einem Auszug aus dem Flotten-Line-Up weiter.“

Die „Pride Boats Parade Berlin“ am 9. Juli soll vier Stunden dauern und beginnt ab 17 Uhr am Anleger an der Mercedes-Benz Arena Berlin, um 22 Uhr endet am Anleger Funkhaus Berlin. Gut zu wissen: Das Ticket beinhaltet einen 5-Euro-Ticketgutschein für die „MEGA PRIDE FESTIVAL MAIN PARTY“ am 23.7.2022 in der KULTURBRAUEREI (Schönhauser Allee 36) im Prenzlauer Berg, mehr Infos unter: www.csdparty.de