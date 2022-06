Pride Month Opening Night

× Erweitern Foto: M. Rädel Zenner Ein Schmuckstück in Treptow-Köpenick

Foto: D. Lothert Zoe, CSD Berlin Zoe Rasch ist Kuratorin des Pride Month

Der Berliner Pride Month eröffnet an wunderschöner Stelle im Treptower Park, im historischen Haus Zenner mit seinem großen Biergarten, Restaurant- und Partyräumlichkeiten.

Über das queere Happening zum Pride Month verriet und Kuratorin Zoe schon vorab einmal im Interview:

„Ein erstes Highlight wird am 28. Juni im Haus Zenner die Opening Night sein. Diese machen wir zusammen mit den Queens Against Borders. Genau am Stonewall-Tag vereinen wir Politik und Entertainment und die Community, die für uns aufstand! Und das alles als Event for free.“ Das ganze Interview findest du hier.

Das historische Haus Zenner (Alt-Treptow 15) ist ein im klassizistischen Stil erbautes Berliner Traditionslokal mit einem riesigen Biergarten und großen Terrassen. Ein malerischer Blick auf die Spree lässt sofort Urlaubsstimmung aufkommen. Und das Haus Zenner ist gut zu erreichen, denn es ist nah an der Insel der Jugend, nah an Neukölln und nah an der Rummelsburger Bucht gelegen. Unter anderem Gloria Viagra und auch Queers vom „Kino International“ kommen und kamen hier gerne hin. www.zenner.berlin