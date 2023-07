Prinzknecht: „Club Tropicana“

× Erweitern Bild: Maximilian Otte „Club Tropicana 10“ 2022 Ganz links: George Michael ganz geblümt

Bild: Maximilian Otte „Club Tropicana 2“ 2022 Brad Pitt inspirierte ...

Der Wiener Künstler Maximilian Otte stellt passend zum CSD seine homoerotische Pop-Art-Kunst aus. Im Prinzknecht kann #mensch aktuell beim geselligen Zusammenkommen seine 1980er-geküssten Bilder genießen.

Ist das links etwa George Michael? Schaut so aus, oder? Als der allerdings Teil der Popgruppe WHAM! war, die 1983 den Hit „Club Tropicana“ landete, war der Sänger noch weit von einem Coming-out entfernt. Das war dann erst 1998 unfreiwillig, nachdem er beim (versuchten) Klappensex von der Polizeit geoutet und vorgeführt wurde.

„Club Prinzknecht Tropicana“: Hier in der traditionellen Männer*-Kneipe mit Außenterrasse im queeren LGBTIQ*-Community-Kiez nahe Nollendorf- und Wittenbergplatz geht es aber um die guten Vibes, die die Musik (immer noch!) transportiert. Selten wurde die gefällige Popmusik von WHAM! so sexy und poppig in Bildern umgesetzt! Die Bilderserie vereint übrigens noch weitere Stars des 20. und 21. Jahrhunderts am Pool unter Palmen, schau genau ...

Maximilian Otte: „Club Tropicana“, Prinzknecht, Fuggerstraße 33, U+S Nollendorfplatz, www.maximilianotte.com, www.prinzknecht-berlin.de