Promiauflauf in Berlin-Mitte

Ja, ist denn schon Fashion Week? Nein. Aber trotzdem trafen sich einmal mehr die Promis im Hotel de Rome in Berlins schöner Mitte.

Der Anlass war „THE ABSOLUT ART OF TOGETHERNESS“, ein Event, der die Kunstwerke von vier aufstrebenden Digital Artists im Rahmen einer Digitalkampagne präsentiert. Seit dem 16. August bringen die Künstler*innen ihre „ganz persönliche Definition von Zusammensein“ auf die digitale Leinwand – und teilen sie mit der ganzen Welt.

Aktuell zu sehen sind die Werke vom 16. bis zum 29. August in einer „Digital Out of Home Gallery“ am Münchener Hauptbahnhof, sowie auf www.absolut.com/art-of-togetherness. Gut zu wissen: Die Ausstellungs-Originale werden zudem als NFT digital auf der Plattform foundation.app versteigert. Eine große Marke, die talentierte Künstler unterstützt, finden wir gut! Und hier siehst du, wer so alles da war, um die Aktion und die Werke zu würdigen.

