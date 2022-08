Propaganda ♥ Ritter Butzke

Der August wird noch hochsommerlicher, die Propaganda meldet sich im Ritter Butzke zurück. House-Pop und queerer Elektro an cooler Stelle.

Mitten in Berlins Zentrum, im hippen Übergangsgebiet von Mitte nach Kreuzberg, Fußminuten vom Klub Prince Charles (Heimat der Horse Meat Disco) oder den Punks in der „Köpi“ entfernt, kann man Samstag ab 23 Uhr in queere Klubwelten eintauchen.