„FOLSOM-Propaganda“ im Metropol

Diese Party ist schon seit der letzten Jahrtausendwende erfolgreich. Und nun wieder in einem legendären Ort, im Metropol.

Voll auf Folsom am Nolli! Der um 1900 gebaute Tanztempel (frühere Namen: Theater am Nollendorfplatz, Neues Schauspielhaus und Goya) mitten im schon zu Kaiserszeiten queeren Kiez am Nollendorfplatz ist einmal mehr der Ort, an dem die Kerle nach dem Folsom-Straßenfest tanzen und cruisen gehen können.