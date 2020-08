Prosecco in Schöneberg statt Futschi in Neukölln

× Erweitern Heile Welt Ein Blick in die Heile Welt

Foto: M. Rädel Metropol Berlin Das Metropol bespaßt jedes Wochenende mit einem Biergarten direkt am Nollendorfplatz

Was viele nicht (mehr) wissen: Einst war Schöneberg so angesagt wie gerade Neukölln. Nachdem nach dem Mauerfall das hippe Leben aber eher in Prenzlauer Berg (kein Scherz!), Mitte (immer noch cool, aber weniger Party) und im Friedrichshain (hier steigen auch jetzt noch die besten Open-Air-Partys) stattfand, und Kreuzberg mit Witz und Charme seine queere Nightlife-Sonderstellung manifestierte, schlummerte Schöneberg scheinbar einen Dornröschenschlaf.

So empfanden es zumindest die Hipster, die sich immer lieber auf das stürzen, was neu ist. Und so konnte sich die große queere Café-, Bar- und Kneipenszene bestens weiterentwickeln. Und ist nun mehr als bereit, erneut entdeckt zu werden!

Gleich drei Szenegrößen wollen diesem Trend des Wiederentdeckens Schub geben und planen, mit euch durch den Regenbogenkiez des Westens zu stöckeln. Es sind Edith Schröder (Ades Zabel), Margot Schlönzke (Margot Schlönzke) und Brigitte Wuttke (Biggy van Blond). Jede hat ihre ganz eigenen Gedanken zum schönen Kneipenbummel:

Foto: M. Rädel Edith (rechts) ist eine Nachteule, links im Bild: DJ mikki_p vom SO36

Edith Schröder: „Warum immer nur Futschi in Neukölln? Ick will ooch mal Prosecco in Schöneberg! Und bei der Gelegenheit zeige ick euch den Regenbogenkiez!“ Brigitte Wuttke: „Ick freue mich darauf, im Leo-Look mit euch durch die Bars im Regenbogenkiez zu tigern. Natürlich mit dem einen oder anderen Schnäpperken zwischendurch – ditt haben wir uns verdient!“ Margot Schlönzke: „Endlich darf ich mit Euch durch unseren Nollendorfkiez tingeln. Vergesst Manhattan, Soho und Monaco: Wir haben die Motzstraße! Hier wird nicht gemotzt, sondern getrunken was auf den Tisch kommt!“

Das Team von MANEO hat zusammen mit Wirten und Geschäftsleuten und den drei genannten Dragqueens eine „Bartour durch den Regenbogenkiez“ konzipiert, die jeden Donnerstag im August zwischen 17 und 20 Uhr gleich 20 queere Adressen ansteuert, die „Bartour durch den Regenbogenkiez“ ist umsonst, 20 Teilnehmer_innen sind möglich, man trifft sich auf dem Bürgerplatz Eisenacherstraße Ecke Fuggerstraße. Anmelden kann man sich hier: regenbogenkiez-berlin.de/kieztour

Der Buchautor Oliver Sechting, der Lebensgefährte von Rosa von Praunheim, rührt ebenfalls die Werbetrommel für den Kiez: