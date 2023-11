Purzeln und Stolpern

× Erweitern Foto: BBE-LLS Jan Scheirs

Bild: Jan Scheirs „ZEIT-KARUSSELL“, 2019

Der belgische Künstler Jan Scheirs stellt am Mitte November dort aus, wo Berlin besonders schön ist, im Kiez am Hackeschen Markt, unweit des grauenhaften Alexanderplatzes, wo alle ins Stolpern kommen ob des Mülls. So gegensätzlich ist Berlin ... „Tumble“ heißt auch seine Ausstellung.

Doch die meint das Stolpern und Purzeln im Kopf. „Zum 50. Geburtstag des belgischen Künstlers befasst dieser sich mit einer psychoanalytischen Selbstanalyse. In den aus diesem Anlass entstandenen Werken, allesamt Metaphern der emotionellen Identität Jan Scheirs, stehen Farbspiele der Flora Ostflanderns. Ergänzt wird diese ganz persönliche Kabinett-Ausstellung durch mehrere neue Skulpturen, eine retrospektive Auswahl älterer Selbstporträts und eine kleine Zusammenstellung von Tekeningen [Zeichnungen)“, wird vorab schriftlich verraten.

Der Name der Ausstellung definiere „das Selbstgefühl der wahrgenommenen Standhaftigkeit des hypersensiblen Künstlers.“ Die Ausstellung hat zwei Teile, der zweite Teil („Jan Scheirs vs Benoit Poncin | KONFRONTATION“) beginnt am 2.12. mit neuen Werken, vom 18.12. bis zum 9.1.24 ist die Ausstellung geschlossen, Termine können aber vereinbart werden.

16.11. bis 28.1.24, Jan Scheirs „Tumble“, Galerie Malina, Auguststraße 82, U Weinmeisterstraße, S Hackescher Markt, Vernissage 15.11., 17 bis 22 Uhr, www.scheirs.com