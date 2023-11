Die „QUADRIGA“ von ASKANIA

Foto: askania-berlin.de

Schon seit 1871 überzeugt ASKANIA mit bestem Design und hochwertiger Technik. Armbanduhren, die #mensch liebt. Ab sofort ist die neue Uhr QUADRIGA im Flagshipstore in den Hackeschen Höfen in Berlin sowie im Uhrenatelier Potsdam im Holländischen Viertel zu erleben.

Wie in jedem Jahr ist die QUADRIGA streng limitiert auf die Anzahl der Jahre seit der Firmengründung. Im Jahr 2023 resultiert dies in einer Stückzahl von 152 handgefertigten Uhren.

„Ich bin jedes Jahr aufs Neue erstaunt, welch Kunstwerk für das Handgelenk unsere Uhrmacher und das Design-Team zusammen entwickeln“, so Vorstandsvorsitzender der ASKANIA AG, Leonhard R. Müller. „Im nun 18. Jahr präsentieren wir unsere Quadriga und ich spüre jedes Jahr aufs Neue die positive Erwartung, die Kunden und Uhrensammler an ASKANIA haben und die wir, wie ich denke, jedes Jahr übertreffen.“ Ein hochwertiges Geschenk für deine(n) Liebsten oder an dich selbst! askania-berlin.de