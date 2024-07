„Queen’s Land“ mit Jewels

× Erweitern Foto: M. Rädel Gimme Moritz Zur „Queen's Land Beach Edition“ wartet selbstverständlich eine Show auf dich!

Expand Foto: M. Rädel SchwuZ Die prächtige Bar im größten SchwuZ-Raum, Kathedrale genannt

Jewels (links im Bild, rechts: Betty BücKse) ist eine*r der Künstler*innen, die am 20. Juli ab 23 Uhr bei „Queen’s Land by Rachel Intervention – Beach Edition“ im SchwuZ (Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln) loslegen.

Freuen kannst du dich auf unter anderem Petermann, Barbie Q sowie Djane Skinny, Stella Sanchez und Rosetta Bleach. Der Einlass ist um 22 Uhr, der Eintritt beträgt 15 – 20 Euro. Was dich erwartet? „Beste Popmusik aus verschiedenen Jahrzehnten und ein steamy Karaoke-Floor hosted by Jesús“, so das SchwuZ-Team dazu online. Klingt doch sehr gut!

