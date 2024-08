„Queens & Flowers“ im Botanischen Garten

× Erweitern Fotos: M. Rädel

Am 31. August kannst du im berühmten Berliner Botanischen Garten in der Königin-Luise-Straße 6 – 8 das erste „Drag-Sommerfest“ erleben.

„Queens & Flowers“, so der Name, freut sich familienfreundlich zwischen 15 und 22 Uhr auf alle Besucher*innen. Angekündigt werden unter anderem Gitti Reinhardt, Nikita, Jurassica, Kaey und Vivienne Lovecraft. Und was erwartet uns?

„Gitti Reinhardt (großes Bild ganz oben) sorgt für entspannte Beats auf der Terrasse am Großen Tropenhaus, für Kids gibt es eine Dragqueen-Reading-Hour und Workshops zum Malen mit Pflanzenfarben. Zwei hochkarätig besetzte Dragshows und ein Konzert von Sängerin Jade Pearl Baker auf der Bühne am Liegerasen laden ein, Dragkunst im Sommergarten zu genießen. Für das leibliche Wohl stehen Foodtrucks und eine Open-Air-Cocktail-Lounge bereit“, so das Team des Botanischen Gartens auf seiner Homepage. Klingt doch fein. www.bgbm.org

