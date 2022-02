Sophiensæle: queerer Frühling

× Erweitern Foto: M. Rädel Sophiensæle

Foto: T. Zamolo Sophiensæle Szene aus „Warriors: Chiron in Aries, Recital #1“ von Frédéric Gies

Berlins älteste kontinuierlich arbeitende Produktions- und Spielstätte für frei produzierte Theater- und Tanzprojekte erfreut im März frühlingsfrisch mit lebensbejahender Queerness.

„Queer Darlings“ heißt die Reihe, die vom 1. bis zum 13. März in Berlins wunderschöner historischer und trendiger Mitte mit unterschiedlichen Stücken unterschiedlicher Künstler*innen die Community und Kulturliebhaber*innen begeistern wird.

Den Auftakt macht am 1. und 2.3. „Warriors: Chiron in Aries, Recital #1“ von Frédéric Gies. Über das Stück wird vorab verraten: „Inspiriert von Mythologie und Astrologie performen die Tänzer*innen intensive Soli zum Sound von DJ und Berghain-Resident Fiedel! In ihren rebellischen, fast opferhaften Tänzen kanalisieren sie überirdische Kräfte und beschwören die Figur eines Sacred Warriors – von Chiron, dem Zentauren, bis hin zu anderen rebellischen, kriegerischen und beschützenden Gottheiten.“ Weiter geht es dann vom 3. bis 6.3. mit „blackmilk:trompoppies“ von Tiran. Dem ersten Teil einer Trilogie mit dem Titel trompoppies. „Trompoppies ist Afrikaans und beschreibt Trommelmajoretten, die einen Formationstanz in Uniform aufführen. blackmilk untersucht eines der choreografischen Elemente dieser Tänze: die präzisen Handgesten.“ Das ganze Programm findest du hier: sophiensaele.com